«Краснодар» в большинстве одолел «Ростов» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл «Ростов» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, когда на 8-й минуте Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар. Ростовская команда сравняла благодаря пенальти, который точно исполнил Алексей Миронов на 45+3-й минуте. На 73-й минуте Никита Кривцов с передачи Жоау Батчи вывел «быков» вперед.

С 51-й минуты «Ростов» играл в меньшинстве после того, как Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

«Краснодар» вновь поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 43 очка, у идущего вторым петербургского «Зенита» на балл меньше. «Ростов» расположился на 11-й позиции, набрав 21 очко.

В 20-м туре РПЛ «Краснодар» 8 марта в выездном матче сразится с казанским «Рубином», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Ростов» на день раньше примет дома калининградскую «Балтику», игра начнется в 16:30 мск.

