«Барселона» разгромила «Вильярреал» в матче чемпионата Испании, Ямаль оформил первый хет‑трик в карьере

«Барселона» одержала победу над «Вильярреалом» в матче 26‑го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 4:1. В составе «сине‑гранатовых» хет‑трик оформил Ламин Ямаль, еще отличился Роберт Левандовский. У «Вильярреала» мяч забил Пап Гейе. Для 18‑летнего Ямаля это первый матч с тремя голами в карьере. Он стал самым молодым автором хет‑трика в Ла Лиге в XXI веке. «Барселона» с 64 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, «Вильярреал» (51) идет третьим. Команда Ханса‑Дитера Флика в следующем туре 7 марта сыграет с «Атлетиком» в Бильбао, «Вильярреал» 8 марта примет «Эльче». В другом матче игрового дня «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Атлетиком» — 1:1. Чемпионат Испании. 26-й тур «Барселона» (Барселона) — «Вильярреал» (Вильярреал) — 4:1 (2:0) Голы: Ямаль, 28 (ВИДЕО), 37 (ВИДЕО), 69 (ВИДЕО). Левандовский, 90 (ВИДЕО). — Гейе, 49 (ВИДЕО).