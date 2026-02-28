«Локомотив» в меньшинстве вырвал победу у «Пари НН»

Окончен матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли московский «Локомотив» и нижегородский «Пари НН». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали красно-зелёные. Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Рафаэль Шафеев.

На 15-й минуте Дмитрий Воробьёв открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд. На 44-й минуте у красно-зелёных Александр Руденко был удалён с поля за две жёлтые карточки, своё первое предупреждение он получил на 41-й минуте. На 69-й минуте Олакунле Олусегун реализовал пенальти и сравнял счёт. На 72-й минуте Лукас Фассон забил второй гол хозяев поля.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте.

В следующем туре московская команда 9 марта примет «Ахмат», нижегородцы 7 марта дома сыграют с «Сочи».