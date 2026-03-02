Невилл назвал команды, которые финишируют в зоне ЛЧ по итогам сезона АПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал команды, которые финишируют в зоне Лиги чемпионов по итогам чемпионата Англии сезона-2025/2026.

«Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» точно финиширует третьим, и я не могу поверить, что говорю это, учитывая, где мы были шесть недель назад. У них нет отвлекающих факторов, у них всё идёт хорошо, положительная динамика. Предстоят сложные игры, каждая из которых является вызовом. Думаю, «Ливерпуль» финиширует четвёртым. Единственное, что вызывает сомнения, это «Челси» и «Астон Вилла». Я надеюсь, что «Вилла» финиширует в первой пятёрке, очень на это надеюсь. Я уже говорил, что их тренер — опытный и мудрый человек. Но травмы полузащитников дорого обошлись им в последние несколько недель», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 28 матчей АПЛ «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. На втором месте располагается «Манчестер Сити», у которого 59 очков. В топ-5 также входят «Манчестер Юнайтед» (51 очко), «Астон Вилла» (51) и «Ливерпуль» (48).