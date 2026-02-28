Игра стала дебютной для казанцев под руководством испанского тренера Франка Артиги.

Казанский "Рубин" проиграл махачкалинскому "Динамо" в матче Российской Премьер-лиги. Матч в Каспийске завершился со счетом 1:2.

Единственный гол в составе "Рубина" на счету Дардана Шабанхаджая. За "Динамо" отличились Гамид Агаларов и Хазем Мастури, оба мяча были забиты с пенальти.

Игра стала дебютной для "Рубина" под руководством испанского тренера Франка Артиги.

Напомним, начало матча в Каспийске перенесли на 20:00 из-за снегопада.