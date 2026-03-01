Губерниев опубликовал ироничный пост, в котором рассказал, куда перенесут ЧМ-2026

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о текущих политических событиях в мире, связанных с США, опубликовав ироничное послание о том, куда перенесут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Чую, чемпионат мира по футболу из США перенесут в Златоуст… Всё к этому идёт!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Мировое футбольное первенство пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.