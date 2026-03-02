Экс-легионер «Динамо» рассказал о мотивации в РПЛ

Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, почему выступал за бело-голубых с 2010 по 2015 год.

— Ты застал самое богатое время в истории российского футбола.

— Да, я помню те времена. В финансовом плане в России все было хорошо. Поэтому здесь и были такие топ-игроки, как Халк, Роберто Карлос и другие.

— Все они пришли ради денег?

— Я не думаю, что дело только в этом. Очевидно, что хорошие зарплаты — одна из причин. Но важным фактором была также инфраструктура российских клубов. Тогда все было на высшем уровне, — сказал Кураньи.