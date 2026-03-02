«Ростов» пожаловался на судейство в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление о судействе в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Прошедшая в субботу на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:1. По ходу игры два игрока жёлто-синих получили красные карточки — это защитники Дмитрий Чистяков и Илья Вахания. В роли главного арбитра встречи выступал Антон Фролов из Москвы.

«Футбольный клуб «Ростов» отправил письмо в ЭСК и КДК РФС по вопросу обжалования красной карточки Вахании. При этом, у клуба остаются и другие вопросы, связанные с судейством в этом матче, которые обжаловать нельзя, но на которые хотелось бы получить ответы», — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова».

После 19 туров РПЛ «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.