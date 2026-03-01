"Динамо" разгромило "Крылья Советов" в 19-м туре РПЛ

Московское "Динамо" на домашнем стадионе со счетом 4:0 обыграло самарские "Крылья Советов".

Команда, которую возглавляет Ролан Гусев, в первом официальном матче в 2026 году принимала "Крылья Советов".

Борьбы не получилось. Уже в первом тайме в воротах гостей побывали три безответных мяча. Открыл счет Константин Тюкавин, после этого Муми Нгамале реализовал пенальти. Автором третьего гола стал Антон Миранчук.

Во второй половине встречи Ярослав Гладышев установил окончательный результат.

После этого арбитр встречи Кирилл Левников ошибся, назначив пенальти в ворота "Динамо", но благодаря вмешательству VAR позже сам отменил это решение.

"Динамо" поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. "Крылья Советов" с 17-ю очками занимают 13-е место.