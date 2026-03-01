«Енисей» сыграл вничью с «Волгой» в матче Первой лиги

Красноярский «Енисей» на своем поле сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в матче 22‑го тура ПАРИ Первой Лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 41‑й минуте форвард «Енисея» Андрей Окладников реализовал пенальти. На 88‑й Дмитрий Тихий восстановил равновесие.

Красноярцы набрали 24 очка и занимают 12‑е место в турнирной таблице. «Волга» (23) располагается на 14‑й строчке.

В следующем туре «Енисей» 8 марта примет КАМАЗ из Набережных Челнов. «Волга» на следующий день на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

Первая лига. 2025-26. Тур 22

«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновск) — 1:1 (1:0)

Голы: Окладников, 41 (с пенальти). — Тихий, 88.