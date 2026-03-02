Председатель совета директоров "Динамо" обозначил задачу команды

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев обозначил задачу команды на оставшуюся часть сезона.

© Rusfootball

По словам Ивлева, главная задача команды - победа в Кубке России.

- Чемпионат важен, но Кубок для нас в приоритете. Чем выше мы поднимемся в турнирной таблице в РПЛ, тем лучше будет для нас, но главная задача — Кубок, - цитирует Ивлева "СЭ".

В 19 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 4:0. По итогам 19 сыгранных туров бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 24 набранными очками.

Команда Ролана Гусева сыграет с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.