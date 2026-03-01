Нападающий «Барселоны» Левандовский получил перелом левой глазницы

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовский не сыграет в ответном матче полуфинала Кубка Испании против «Атлетико» из‑за травмы, сообщает пресс‑служба каталонцев.

Форвард получил перелом левой глазницы в игре 26‑го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1). Первая игра между «Барселоной» и «Атлетико» завершилась победой мадридцев со счетом 4:0, ответная встреча пройдет 3 марта.

37‑летний Левандовский в нынешнем сезоне сыграл в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.

