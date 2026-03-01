Почетный президент РФС призвал отстранить от международных турниров США и Израиль
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить сборные США и Израиля от турниров под своей эгидой. Об этом сообщает РИА Новости.
Колосков отметил, что такая практика существует, и она была использована против российских команд.
При этом он обратил внимание, что пока все футбольные федерации молчат.
«И это ярчайшее доказательство так называемых двойных стандартов», — добавил Колосков.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.
Главное сейчас
Главное сейчас