Матч «Сочи» и «Спартака» перенесли на другую дату из-за угрозы БПЛА

Матч 19-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком» перенесен на один день из-за угрозы атаки БПЛА.

Изначально матч должен был пройти 1 марта на стадионе «Фишт» в 16:30 московскому времени, позже его отложили на 17:30 по мск. Однако из-за введенного в городе режима беспилотной опасности было принято решение о переносе игры на 2 марта. Время стартового свистка пока не утверждено.

До этого Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Из-за этого в СМИ появилась информация, что матч может быть отложен.

Несколько дней назад матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА также был отложен из-за угрозы БПЛА, зрителей эвакуировали с трибун ледовой арены. Матч будет доигран в Москве. 1 марта был на полчаса перенесен старт матча Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо», в Новороссийске также звучит воздушная тревога. Из-за этого игра проходит без зрителей.