Тренер «Арсенала» Артета оценил победу своей команды в матче с «Челси»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:1).

«Мы понимали, что эта встреча будет непростой. «Челси» — элитная команда с очень хорошей тренерской работой. Полагаю, во время матча мы показали ряд эпизодов с красивой игрой. Момент с пропущенным голом расстроил, но у нас оставался ещё целый тайм на исправление ситуации. Когда наш соперник остался в меньшинстве, нам пришлось ещё более внимательно действовать с мячом. Мы осознавали важность единоборств один на один во время стандартных положений, поскольку играли против топ-команды», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» 4 марта.