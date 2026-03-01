«Аталанта» в большинстве проиграла «Сассуоло» в матче Серии А

«Сассуоло» одержал победу над «Аталантой» в домашнем матче 27‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей забили Исмаэль Коне и Кристиан Торстведт. У бергамасков отличился Юнус Муса.

На 16‑й минуте форвард «Сассуоло» Андреа Пинамонти получил прямую красную карточку

«Сассуоло» набрал 38 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (45) — седьмая.

В следующем матче «Сассуоло» 9 марта сыграет на выезде с римским «Лацио», а бергамаски двумя днями ранее примут «Удинезе».

Прямые трансляции матчей чемпионата Италии смотрите на каналах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Чемпионат Италии. 27-й тур

«Сассуоло» (Сассуоло) — «Аталанта» (Бергамо) — 2:1 (1:0)

Голы: Коне, 23 Торстведт, 69. — Муса, 88.

Удаление: Пинамонти, 16.