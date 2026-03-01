«Арсенал» забил с углового 15-й гол в сезоне АПЛ – Салиба открыл счет в дерби с «Челси». До рекорда лиги – один мяч
«Арсенал» забил с углового 15-й гол в сезоне АПЛ – в ворота «Челси» в 28-м туре АПЛ.
Команда тренера Микеля Артеты открыла счет в лондонском дерби на 21-й минуте. Букайо Сака с углового закрутил мяч к дальней штанге, где Габриэл Магальяэс головой сделал скидку на партнера по защите Вильяма Салиба. Француз переправил в сетку мяч, который от Мамаду Сарра отскочил за линию ворот. Гол записали на Салиба.
Это 15-й гол «канониров» после углового в этом сезоне чемпионата Англии. Таким образом, «Арсенал» находится в одном мяче от рекорда.
По 16 раз после угловых забивали «Олдхэм» (сезон-1992/93), «Вест Бромвич» (2016/17) и сам «Арсенал» (2023/24).
