«Ювентус» может предложить новый контракт Локателли

«Ювентус» может предложить полузащитнику и капитану команды Мануэлю Локателли новый контракт. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, футболист и сам хотел бы продолжить карьеру в туринском клубе. Срок нынешнего трудового договора игрока с его нынешней командой рассчитан до лета 2028 года, речь идёт о продлении соглашения до лета 2030-го. Зарплата хавбека в случае подписания контракта составит € 4 млн за сезон.

Локателли является воспитанником «Аталанты» и «Милана». В послужном списке футболиста также есть «Сассуоло». В 36 матчах текущего клубного сезона полузащитник забил три гола и отдал одну результативную передачу.