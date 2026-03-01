ЦСКА проиграл "Ахмату" в 19-м туре РПЛ

Московский ЦСКА в Грозном уступил местному "Ахмату" со счетом 0:1.

Заметно укрепивший свой состав ЦСКА начинал весеннюю часть сезона с матча в Грозном против "Ахмата" Станислава Черчесова. Фабило Челестини выпустил в старте своих новичков - защитника Матеуса Рейса, полузащитника Дмитрия Баринова и доставшегося ценой обмена за Игоря Дивеева аргентинского форварда Лусиано Гонду.

Именно эти приобретения, по мнению многих экспертов, должны помочь ЦСКА побороться за золотые медали.

Дебют встречи остался за грозненцами. И уже на четвертой минуте им удалось открыть счет. После подачи углового мяч отлетел к Максиму Самородову, который беспрепятственно пробил по воротам, а рикошет от защитника лишил Игоря Акинфеева шанса на спасение.

К середине тайма гостям удалось перехватить инициативу. Они были близки к назначению пенальти, но после видеопросмотра Сергей Карасев справедливо не увидел повода наказывать "Ахмат" за игру рукой.

Грозненцы в дальнейшем старались играть на контратаках, и в паре моментов армейцев выручил Акинфеев.

А когда мяч дважды все же влетал в ворота ЦСКА, то в обоих случаях игроки "Ахмата" оказывались в положении "вне игры".

В итоге грозненцы добились победы, а ЦСКА теперь отстает от идущего на третьем месте "Локомотива" на четыре очка.