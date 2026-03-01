"Арсенал" в большинстве обыграл "Челси"

"Арсенал" одержал домашнюю победу над "Челси" в матче 28-го тура АПЛ - 2:1.

Лондонцы вышли вперёд на 21-й минуте благодаря голу защитника Вильяма Салибы. В компенсированное к первому тайму время Пьеро Инкапье срезал мяч в собственные ворота, восстановив равновесие. Во втором тайме Юрриен Тимбер вновь вывел хозяев вперёд, забив на 66-й минуте.

С 70-й минуты гости играли вдесятером: Педру Нету получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

После победы "Арсенал" довёл свой актив до 64 очков и продолжает лидировать в чемпионате Англии. "Челси" с 45 баллами остаётся на шестой позиции.