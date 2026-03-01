«Бетис» и «Севилья» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

«Бетис» сыграл вничью с «Севильей» в домашнем матче 26‑го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Бетиса» мячи забили Антони и Альваро Фидальго. У «Севильи» отличились Алексис Санчес и Исаак Ромеро.

«Бетис» набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, «Севилья» (30) располагается на 11‑й строчке.

В других матчах воскресенья «Валенсия» дома победила «Осасуну» (1:0), «Эльче» и «Эспаньол» не выявили победителя (2:2).

Чемпионат Испании. 2025-26. Тур 26

«Бетис» (Севилья) — «Севилья» (Севилья) — 2:2 (2:0)

Голы: Антони, 16. Фидальго, 37. — Санчес, 62. Ромеро, 85.

«Валенсия» (Валенсия) — «Осасуна» (Памплона) — 1:0 (0:0)

Гол: Рамазани, 67 (с пенальти).

«Эльче» (Эльче) — «Эспаньол» (Барселона) — 2:2 (1:1)

Голы: Агуадо, 42. Мир, 89 (с пенальти). — Гарсия, 7. Ромеро, 57.

Удаление: Пикель, 90.