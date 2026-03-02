Нападающий «Ахмата» прокомментировал победу над ЦСКА

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московский ПФК ЦСКА. Игра завершилась победой грозненцев со счётом 1:0, а сам Мелкадзе получил награду лучшему игроку матча.

— Эмоции положительные, в таких матчах и растёт команда. Благодарен, что мы выдали хороший матч и победили очень сильного соперника. «Ахмат» был близок ко второму мячу. Главное, что не пропустили и отыграли «на ноль». Эта важная победа для нас. Мы можем выиграть у любой команды, — сказал Георгий Мелкадзе в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».