«Гамбург» не смог удержать победный счёт в матче Бундеслиги с «РБ Лейпциг»

Окончен матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Гамбург» и «РБ Лейпциг». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра матча выступил Бастиан Данкерт из Ростока.

Фабиу Виейра вывел хозяев поля вперёд на 22-й минуте. Ромуло на 36-й минуте сравнял счёт, а победный гол на 50-й минуте забил Ян Диоманд.

После этой игры «Гамбург» с 26 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 44 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Гамбург» 7 марта на выезде встретится с «Вольфсбургом», «РБ Лейпциг» в тот же день примет «Аугсбург».