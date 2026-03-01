Юран: иностранные тренеры не знакомы с зимней паузой

Юран заявил, что иностранные тренеры не умеют готовить российские клубы зимой
Российский тренер Сергей Юран заявил, что иностранные тренеры не умеют готовить футболистов во время зимних сборов. Его слова передает «Матч ТВ».
«Российские тренеры знакомы с этой паузой большой. ЦСКА феерил в Зимнем кубке РПЛ. Однако в прошедшем матче грозненский клуб был лучше готов физически. Где у нас тренируют иностранные тренеры? Они не знакомы с этой паузой. Как они будут объяснять? Нужно «повариться» в этой паузе с командой, пройти сборы, наделать ошибок и уже более‑менее подходить к первым играм», — сказал Юран.
1 марта грозненский «Ахмат» одержал победу над московским ЦСКА. Игра прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Максим Самородов на четвертой минуте игры. Карасев после просмотра VAR не стал назначать пенальти в ворота «Ахмата», а также отменил два гола хозяев, зафиксировав офсайд в обоих случаях.
После 19 туров «Ахмат», для которого эта победа стала третьей подряд в чемпионате, набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 36 очками остается на четвертой строчке.