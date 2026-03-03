Тренер сборной Испании де ла Фуэнте настаивает на переносе места проведения Финалиссимы

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте полагает, что место проведения Финалиссимы-2026 следует перенести из Катара в связи с текущей обстановкой на Ближнем Востоке.

«Мы осознаём, что ведутся переговоры. Главная задача для общества — прекратить конфликт, но если мы в него втянуты и не знаем, как долго он будет идти, то на протяжении этого периода мы не сможем играть [в Катаре]. Если это возможно, то оптимальным решением был бы перенос места проведения матча», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo со ссылкой Radio Nacional.

Ранее пресс-служба Футбольной ассоциации Катара (QFA) объявила о переносе матчей всех футбольных турниров на неопределённый срок.