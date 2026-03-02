«Арсенал» повторил рекорд АПЛ по голам после угловых

Лондонский «Арсенал» забил 16‑й гол после исполнения угловых в текущем сезоне АПЛ, сообщает Opta.

В воскресенье лондонцы победили «Челси» со счетом 2:1 в домашней встрече 28‑го тура чемпионата Англии. Оба гола были забиты после навесов от углового флажка.

Таким образом, «Арсенал» повторил рекорд АПЛ по голам с угловых в течение одного сезона. Ранее 16 раз с угловых забивали «Олдхэм» в сезоне‑1992/93, «Вест Бромвич» (2016/17) и тот же «Арсенал» (2023/24).

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка в 29 матчах.