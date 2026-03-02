Месси потроллил тренера «Орландо»

Звёздный нападающий Лионель Месси ответил тренеру «Орландо Сити» после камбэка «Интер Майами» в матче МЛС.

© Чемпионат.com

В перерыве «Орландо Сити» вёл 2:0, когда наставник хозяев Оскар Пареха подошёл к Месси и сказал ему несколько слов. Как показалось, аргентинец остался недоволен комментариями соперника.

В концовке матча Месси забил со штрафного и закрепил камбэк — 4:2 в пользу «Интер Майами». После гола он посмотрел на скамейку «Орландо» и показал жест, как бы спрашивая тренера, хочет ли тот получить автограф.

Напомним, в данном матче Месси отметился дублем. Оба гола пришлись на второй тайм.

Болельщики прорвались на поле и повалили Лионеля Месси на газон