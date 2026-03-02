Месси сравнялся с Пеле

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся с бывшим бразильским футболистом Пеле по числу голов со штрафных. Об этом сообщает Sportstar.

В ночь на понедельник, 2 марта, аргентинец оформил дубль в игре регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (MLS) против «Орландо». Один из мячей Месси забил со стандарта, теперь у него, как и у Пеле, 70 таких голов.

По числу мячей со штрафных Мессе и Пеле делят второе место в истории футбола. Лидером является бразилец Жуниньо Пернамбукано, который 77 раз отличился со штрафных.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Его футбольная карьера продолжается с 2003 года. Помимо «Интер Майами», на клубном уровне аргентинец выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».