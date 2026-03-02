В "Пари НН" раскрыли подробности ухода Боселли

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасев прокомментировал уход Хуана Боселли. По словам Карасева, Боселли не хотел продлевать контракт с клубом и просил его отпустить.

© Rusfootball

- Боселли не хотел продлеваться. Хуан просил нас его отпустить. Он хотел играть в клубе-лидере. После завершения первой части сезона он уехал из Нижнего Новгорода и сдал квартиру. Мыслями он был уже не у нас в клубе. Футболист не приехал на УМО в Москву, за что мы его оштрафовали, - цитирует Карасева "СЭ".

Хуан Боселли выступал за "Пари НН" с сентября 2023 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 75 матчей и записал на свой счет 24 забитых мяча и 4 результативные передачи. В зимнее трансферное окно вингер перешел в "Краснодар" и заключил с южанами контракт до лета 2028 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего уругвайца в 1,5 миллионов евро, на его счету 32 матча в составе сборной Уругвая до 20 лет.

По итогам 19 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 43 набранными очками, нижегородцы располагаются на 15 строчке с 14 баллами в своем активе.