Вратарь "Ахмата" высказался о победе над ЦСКА

Голкипер "Ахмата" Вадим Ульянов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в 19 туре РПЛ.

По словам Ульянова, "Ахмат" во многих моментах был сильнее ЦСКА.

- Команда сыграла прекрасно. Во многих моментах мы были сильнее ЦСКА, особенно в первом тайме, где у нас много что получалось. Не считаю, что сделал какие?то выдающиеся сейвы, просто выполнил то, что должен был, - цитирует Ульянова "Матч ТВ". В воскресенье, 1 марта, грозненский "Ахмат" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА в матче 19 тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме - его автором стал вингер Максим Самородов.

По итогам 19 сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 25 набранными очками в своем активе.