Болельщик умер во время матча

Футбольный болельщик скончался в возрасте 82 лет во время матча 28-го тура второго дивизиона чемпионата Испании между "Спортингом" из Хихона и "Леганесом". Об этом сообщает пресс-служба хихонского клуба.

Матч остановили на четвертой минуте из-за ухудшения состояния болельщика. Медицинская бригада оказала первую помощь, но не смогла спасти мужчину, который на протяжении 40 лет был владельцем абонемента на игры "Спортинга". После случившегося было принято решение не возобновлять встречу.

"Сегодня очень печальный день. Покойся с миром. Мы выражаем свою поддержку и любовь его семье и близким", - говорится в заявлении.

Дата перенесенного матча между "Спортингом" и "Леганесом" станет известна позднее.