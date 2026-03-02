Воспитанник «Зенита» понимает Кругового, покинувшего клуб

Центральный защитник «Зенита» Матвей Бардачёв, арендованный «Уралом», признался, что понимает россиян, которые уходят из санкт-петербургского клуба.

— Про проблему молодых игроков в «Зените» тот же Аршавин говорил: «Они не хотят ждать, и клуб не может». Ты готов ждать места или есть грань?

— Считается, что я сейчас жду шанса?

— Наверное, нет. Ты ушёл за игровым временем в другой клуб, хоть и в аренду.

— Значит, не готов ждать. А сколько так можно сидеть — пять, 10 лет? Сколько у тебя не будет игровой практики? Сколько русских центральных защитников-воспитанников заиграло в «Зените»? Наверное, только Чистяков. Молодым центральным защитникам тяжело заиграть, потому что нужна стабильность, а в таком возрасте её ни у кого нет. Есть исключения типа Кубарси из «Барселоны», а в российском футболе молодых центральных защитников можно по пальцам одной руки пересчитать. Мне в моём возрасте ещё многое предстоит узнать. Никто не знает, сколько ошибок ещё сделаю.

— Получается, ты понимаешь того же Козлова и Кругового, которые окончательно уходили из «Зенита» за игровым временем?

— Да, 100%. Если есть шанс играть — иди, — сказал Бардачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.