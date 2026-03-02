Защитник «Зенита» назвал самого сильного игрока клуба

Центральный защитник «Зенита» Матвей Бардачёв высказался о самом сильном игроке сине-бело-голубого клуба.

«Наверное, Вендел. Когда он спиной, у него невозможно мяч отобрать, да и вообще - в какой бы позиции ни был, всегда выйдет победителем. Без шансов. Он резкий, выносливый, на мяче хорош, нет слабых сторон у человека», - заявил Бардачёв.

Сейчас 19-летний Бардачёв находится в аренде в екатеринбургском «Урале». Соглашение действует до 30-го июня 2026-го года. Защитник провел в нынешнем сезоне 18 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча.

Бразильский полузащитник Вендел играет за «Зенит» с октября 2020-го года. За это время он провел 167 матчей за сине-бело-голубых, забил 22 мяча и отдал 39 результативных передач. Вместе с Санкт-Петербургом 28-летний футболист 4 раза становился чемпионом России.