Экс-тренер «Динамо» рассказал о своей пенсии

Силкин о пенсии от «Динамо»: «Сумма скромная, для поддержания штанов. Плюс от государства 30 тысяч получаю. Прожить на эти деньги было бы сложно – слава богу, есть накопления»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своей пенсии.
– Мне как ветерану «Динамо» клуб платит пенсию.
– Кажется, десять тысяч рублей в месяц?
– Чуть больше. Сумма, понятно, скромная, для поддержания штанов. Плюс от государства как обычный пенсионер 30 тысяч получаю. С учетом роста цен прожить на эти деньги было бы очень сложно. Но у меня, слава богу, есть накопления. Материально чувствую себя неплохо. Я не богатый человек, но и не поджимает.
– Когда-то вы ездили на Land Cruiser. Сейчас на чем?
– На нем же. Только шесть лет назад поменял на новый. Машина хорошая, надежная. Пробег уже 200 тысяч – но никаких проблем, – сказал Силкин.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости