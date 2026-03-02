Экс-тренер «Динамо» рассказал о своей пенсии

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своей пенсии.

– Мне как ветерану «Динамо» клуб платит пенсию.

– Кажется, десять тысяч рублей в месяц?

– Чуть больше. Сумма, понятно, скромная, для поддержания штанов. Плюс от государства как обычный пенсионер 30 тысяч получаю. С учетом роста цен прожить на эти деньги было бы очень сложно. Но у меня, слава богу, есть накопления. Материально чувствую себя неплохо. Я не богатый человек, но и не поджимает.

– Когда-то вы ездили на Land Cruiser. Сейчас на чем?

– На нем же. Только шесть лет назад поменял на новый. Машина хорошая, надежная. Пробег уже 200 тысяч – но никаких проблем, – сказал Силкин.