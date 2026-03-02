Тренер «Бенфике» высказался о расистском скандале

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал отстранение полузащитника Джанлуки Престианни из-за расистского скандала, произошедшего в матче «Бенфики» и «Реала», передает A Bola.

© Газета.Ru

«УЕФА, чтобы отстранить игрока от матча, нашел статью как основание, но не добавил того «если», которое должно быть. Если игрок виноват, я больше не буду смотреть на него так, как смотрел раньше, и для меня всё будет закончено. Но сначала нужно учесть много «если», — заявил Моуринью.

Инцидент начался после гола Винисисуса на 50-й минуте. Футболист в провокационном стиле отпраздновал у углового флажка, чем изначально вызвал недовольство у фанатов португальского клуба. Перед тем, как разыграть мяч с центра поля, бразилец обратился к главному арбитру встречи Франсуа Летексье и показал на полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни, с которым у него до этого произошла стычка. Судья принял решение остановить игру и показал жест, сигнализирующий о возможном проявлении расизма.

Матч был возобновлен только через девять минут.

УЕФА намерен опросить всех участников инцидента, включая форварда «Реала» Килиана Мбаппе, который заявил, что Престианни допустил расистские высказывания в адрес Винисиуса. Если доказательства не будут найдены, санкции не будут применяться.