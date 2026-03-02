В "Динамо" рассказали о состоянии здоровья полузащитника

Главный врач "Динамо" Михаил Бутовский рассказал о восстановлении Бахтиера Зайнутдинова.

По словам Бутовского, Зайнутдинов продолжает тренироваться отдельно от общей группы.

- Как только он будет готов переносить нагрузки максимальной интенсивности, то начнёт тренировки в общей группе, - цитирует Бутовского "Советский спорт".

Бахтиер Зайнутдинов перешел в московское "Динамо" из турецкого "Бешикташа" в летнее трансферное окно за 2,5 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2029 года. Футболист провел за бело-голубых во всех турнирах десять матчей и не отметился результативными действиями.