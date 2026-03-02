Полузащитник «Локомотива» высказался о возможном продолжении карьеры

Российский полузащитник столичного «Локомотива» Артем Карпукас высказался о возможном продолжении своей профессиональной карьеры.

© ФК "Локомотив"

«Контракт пока не переподписан. Хочу ли я остаться в «Локомотиве»? Точно да. Останусь ли - посмотрим», - заявил Карпукас.

23-летний Карпукас играет за московский «Локомотив» с февраля 2022-го года. Нынешний контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до 30-го июня 2027-го года.

В сезоне 2025-2026 полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, отдал 1 голевую передачу.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артема в 6 млн. евро.

После 19-ти туров чемпионат России «Локомотив» идет на 3 месте турнирной таблицы с 40 очками в активе. Лидер РПЛ – «Краснодар» (43).

9-го марта «железнодорожники» сыграют против грозненского «Ахмата». Матч пройдет в Москве. Стартовый свисток – 16:30 по мск.