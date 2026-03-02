Радимов раскритиковал "Крылья Советов"

Экс-футболист "Крыльев Советов" Владислав Радимов высказался об игре команды в 19-м туре РПЛ с "Динамо" (0:4).

"Вы знаете, как я люблю "Крылья Советов", но после их первого тайма в 2026 году не могу молчать. Ребята, если вы еще не выплатили долги, может, ну его и нафиг? Может, лучше очиститься по пути "Химок"? Зачем это все?" - написал Радимов в своем телеграм-канале.

Вчера, 1 марта, состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором столичное "Динамо" принимало у себя дома самарские "Крылья Советов". Встреча проходила на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и завершилась разгромным поражением гостей со счетом 0:4.

Команда Магомеда Адиева потерпела 10-е поражение в текущем чемпионате и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне стыков.