В Израиле оценили вероятность отстранения клубов от турниров

В пресс-службе Ассоциации футбола Израиля оценили вероятность отстранения клубов и сборных страны от международных турниров. Об этом сообщает Sport24.

В организации отметили, что к ним никто не обращался из ФИФА или УЕФА.

«Все будет хорошо. Мы не беспокоимся об этом», — заявили в ассоциации.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал ФИФА и УЕФА отстранить США и Израиль от международных турниров. Он отметил, что такая практика существует, и она была использована против российских команд.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.