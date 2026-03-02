В "Динамо" оценили работу арбитра в матче с "Крыльями Советов"

Главный арбитр матча 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов" Кирилл Левников отработал игру профессионально. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Матч прошел в воскресенье на "ВТБ-Арене" и завершился победой столичной команды со счетом 4:0.

"Кирилл Левников - очень опытный судья. Мне кажется, что адекватно и профессионально отработал наш матч с "Крыльями Советов", - сказал Пивоваров.

"Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 19 матчах. В следующем туре бело-голубые в гостях сыграют с московским ЦСКА 8 марта.