В "Крыльях Советов" рассказали о состоянии нападающего

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев поделился информацией о самочувствии вингера Вадима Ракова.

© Rusfootball

"Раков тренируется индивидуально, есть определенные подвижки. Надеюсь, что в ближайшее время он сможет приступить к работе в общей группе", - сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".

Вадим Раков получил травму после которой перенес операцию на ноге и не выходил на поле в официальных матчах с начала ноября прошлого года.

Напомним, 21-летний крайний нападающий выступает за "Крылья Советов" на правах аренды до конца этого сезона. Права на вингера принадлежат московскому "Локомотиву".