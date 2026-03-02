Стали известны основные претенденты на «Золотую бутсу»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн возглавляет рейтинг претендентов на «Золотую бутсу» сезона-2025/2026.

У футболиста 30 забитых мячей в национальном чемпионате, за которые ему начислено по 60 очков. Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отстаёт от англичанина на 14 очков (23 забитых мяча). Тройку лидеров рейтинга замыкает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, у которого 22 мяча и 44 очка соответственно.

Система начисления очков состоит в следующем: сумма забитых мячей футболиста в чемпионате умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в пяти сильнейших национальных первенствах, оценивается в два очка, с 6-го по 21-е место — в 1,5 очка, остальные — в 1 очко.

«Золотую бутсу» сезона-2024/2025 завоевал Килиан Мбаппе. 26-летний футболист забил 31 гол в дебютном сезоне Ла Лиги.