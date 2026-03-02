Экс-вратарь «Зенита» отреагировал на заявления о неграмотности Вендела

Лунев о том, что Вендел «не умеет читать, считать и писать»: «Это ложь, неправда»
Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев отреагировал на заявления о неграмотности Вендела.
Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак охарактеризовал бразильца: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».
– Сергей Семак говорил, что Вендел не умеет читать, писать и считать. Это правда?
– Это ложь, неправда, – сказал футболист «Динамо».
