Экс-вратарь «Зенита» отреагировал на заявления о неграмотности Вендела

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев отреагировал на заявления о неграмотности Вендела.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак охарактеризовал бразильца: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».

– Сергей Семак говорил, что Вендел не умеет читать, писать и считать. Это правда?

– Это ложь, неправда, – сказал футболист «Динамо».