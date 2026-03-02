Арбитражный суд принял к производству иск к "Крыльям Советов" на 146 млн

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск дочерней компании Ростеха "РТ-капитал" к самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" на сумму около 146 млн рублей. Предварительное заседание назначено на 31 марта, следует из данных картотеки суда.

"Принять исковое заявление к производству. Назначить предварительное судебное заседание на 31 марта 2026 года", - говорится в определении суда.

Исковое заявление было подано 19 января, первоначально суд оставил его без движения из-за нарушения процессуальных требований. Сумма иска составляет 145 млн 689 тыс. 232,6 руб. Суть требований не указана.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в размере более 928 млн рублей в пользу "РТ-капитал". Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 млн рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 млн рублей. 2 февраля в пресс-службе клуба сообщили о полном погашении долга благодаря оформленному кредиту в банке "Солидарность".