«Сочи» и «Спартак» объявили стартовые составы на перенесенный матч

«Сочи» и «Спартак» объявили стартовые составы на перенесенную игру 19‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© Матч ТВ

Изначально матч был запланирован на воскресенье, но из‑за режима беспилотной опасности в Сочи встречу перенесли на понедельник.

Стартовый состав «Сочи»: Александр Дегтев (вратарь), Сергей Волков, Марсело (капитан), Александр Солдатенков, Кирилл Кравцов, Руслан Магаль, Дмитрий Васильев, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Франсуа Камано.

Стартовый состав «Спартака»: Александр Максименко (вратарь), Даниил Денисов, Кристофер Ву, Александр Джику, Роман Зобнин (капитан), Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Маркиньос, Пабло Солари, Манфред Угальде.

«Спартак» проведет первый официальный матч под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Спартак» смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР с 14:55 (мск), а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.