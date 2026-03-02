Нападающий Воробьев ответил, кого хотел видеть капитаном «Локомотива»

Воробьев рассказал, за кого голосовал на выборах капитана «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал, за кого голосовал на выборах нового капитана команды.
«Я голосовал за Митрюшкина. Антон – коммуникабельный человек, много подсказывает, ему лучше видно поле. Поэтому голосовал за него», – рассказал Воробьев.
Ранее сообщалось, что за вратаря «Локомотива» Антона Митрюшкина активно голосовали легионеры, так как он владеет английским языком. По итогам голосования он победил.
Воробьев проводит второй сезон в «Локомотиве». На его счету девять голов в 16 матчах РПЛ-2025/26 и статус третьего лучшего бомбардира лиги.