Нападающий Воробьев ответил, кого хотел видеть капитаном «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал, за кого голосовал на выборах нового капитана команды.

«Я голосовал за Митрюшкина. Антон – коммуникабельный человек, много подсказывает, ему лучше видно поле. Поэтому голосовал за него», – рассказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что за вратаря «Локомотива» Антона Митрюшкина активно голосовали легионеры, так как он владеет английским языком. По итогам голосования он победил.

Воробьев проводит второй сезон в «Локомотиве». На его счету девять голов в 16 матчах РПЛ-2025/26 и статус третьего лучшего бомбардира лиги.