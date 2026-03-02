Дубайская академия Мамаева и Смолова приостановила занятия

Академия экс-игроков сборной России по футболу Павла Мамаева и Федора Смолова в Дубае приостановила занятия до 5 марта в связи с обстановкой в регионе. Соответствующая информация опубликована в аккаунте академии в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Наша футбольная академия отменяет тренировки до четверга в связи со сложившейся ситуацией", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Позднее иранское агентство Mehr информировало, что исламская республика нанесла ответный удар по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.