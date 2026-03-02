Эксперт поделился ожиданиями от матча «Сочи» со «Спартаком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Сочи». Игра пройдёт сегодня, 2 марта.

«Спартак» — явный фаворит. Если сыграют на максимум своих возможностей, то могут победить и с крупным счётом. Хотя играют на выезде. Но Осинькин очень опытный тренер, и в составе «Сочи» играют реваншисты, в которых не поверили в «Спартаке». Они будут биться до конца, к тому же у них на сегодняшний день безвыходное положение. Они даже не могут играть вничью, им нужно обязательно побеждать, чтобы уйти из опасной зоны. Потому что максимум, чего они смогут достичь в этом сезоне, — это попасть в переходные игры. Поэтому «Спартак» ждёт очень тяжёлый матч», — сказал Бубнов в аудиозаписи в своём телеграм-канале.