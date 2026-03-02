Судьи установили уникальное достижение в РПЛ

VAR вмешался во все матчи текущего тура.

Впервые за всю историю Российской Премьер-Лиги VAR просматривали в 8 из 8 матчей тура. В первом туре после рестарта чемпионата видеоассистенты подзывали главных арбитров к монитору для пересмотра решений абсолютно в каждой игре.

В эти минуты проходит заключительная игра 19-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком". В момент написания новости счет равный - 0:0. На 5-й минуте встречи главный арбитр Евгений Буланов назначил пенальти в ворота сочинцев, однако после вмешательства видеорефери отменил свое решение.