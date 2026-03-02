Барко сравнялся по голам с экс-полузащитником "Спартака"

Полузащитник красно-белых догнал бывшего игрока команды по количеству забитых мячей.

© ФК "Спартак"

Атакующий полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко сравнялся с бывшим хавбеком красно-белых Алексом по забитым за команду голам. У обоих теперь по 19 мячей, сообщает пресс-служба клуба.

Барко реализовал пенальти на 22-й минуте встречи 19-го тура РПЛ против "Сочи" (1:0).

Алекс выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 год. В составе московской команды бразилец принял участие в 69 матчах и записал на свой счет 19+27 по системе гол плюс пас.